Con un tasso di crescita di +0,18%, le imprese dell’Isola registrano la migliore performance in Italia. Catania e Siracusa prime della classe

PALERMO– È positivo il bilancio anagrafico delle imprese siciliane nel primo trimestre 2018. Tra gennaio e marzo, infatti, nell’Isola le iscrizioni presso i registri delle Camere di commercio sono state 8.106 contro 7.252 cessazioni. Il risultato è un saldo positivo di 849 imprese con un tasso di crescita pari a +0,18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Seppure l’aumento sia di entità lieve, la Sicilia è la regione che registra la migliore performance con un dato che si colloca sopra la media nazionali pari a -0,25%. È questa – in sintesi – la fotografia sulle imprese siciliane scattata dall’ultima indagine di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta da Unioncamere-InfoCamere e rielaborata dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia. Complessivamente le imprese esistenti in Sicilia sono 463.044 (dato aggiornato al 31 marzo 2018), in leggera crescita rispetto al trimestre precedente (erano 456.011).

«Il 2018 – commenta il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro – è iniziato bene per la Sicilia che è in contro tendenza rispetto all’andamento generale della nati-mortalità delle imprese. I primi tre mesi di un nuovo anno, infatti, registrano tendenzialmente un calo o addirittura un segno meno rispetto agli altri trimestri. Così è stato per quasi tutte le regioni prima fra tutte Marche, Valle d’Aosta (entrambe -0,64%) e, subito dopo, Piemonte (-0,60%). La Sicilia, invece, è in testa con un +0,18% seguita da Lazio (+0,16%) e Campania (+0,07%)». «Inoltre, a livello provinciale – osserva ancora Santa Vaccaro – Catania e Siracusa sono i territori con il maggiore tasso di crescita e si collocano ai primi posti della classifica nazionale. Tutti questi segnali di vitalità che arrivano dal tessuto imprenditoriale della nostra isola fanno ben sperare per il futuro e ci dicono che in Sicilia c’è voglia di impresa».

I dati disaggregati in base alle quattro grandi circoscrizioni territoriali, mettono in luce saldi negativi fra iscrizioni e cessazioni per tutte le macroaree, sia per le imprese nel loro complesso che per le sole imprese artigiane. Esaminando le singole circoscrizioni, il Mezzogiorno fa registrare il migliore risultato del trimestre: “solo” -1.514 imprese, pari a una variazione negativa dello stock dello 0,07%.

NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE PER AREE GEOGRAFICHE – I trimestre 2018 Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock Stock Tasso di Tasso di 31.03.2018 31.12.2017 crescita Crescita I trim 2018 I trim 2017 PIEMONTE 8.138 10.767 -2.629 432.743 435.710 -0,60 -0,60 VALLE D’AOSTA 209 289 -80 12.361 12.544 -0,64 -2,32 LOMBARDIA 18.370 20.994 -2.624 957.162 954.459 -0,27 -0,29 TRENTINO A. A. 2.067 2.259 -192 108.883 109.433 -0,18 -0,29 VENETO 9.017 11.427 -2.410 485.453 485.850 -0,50 -0,47 FRIULI V. G. 1.832 2.377 -545 102.505 103.050 -0,53 -0,61 LIGURIA 2.957 3.623 -666 162.256 161.998 -0,41 -0,44 EMILIA ROMAGNA 8.525 11.086 -2.561 454.212 457.255 -0,56 -0,58 TOSCANA 7.914 9.508 -1.594 412.523 412.796 -0,39 -0,28 UMBRIA 1.490 1.987 -497 94.000 94.220 -0,53 -0,51 MARCHE 2.793 3.900 -1.107 170.612 171.088 -0,65 -0,67 LAZIO 12.301 11.283 1.018 651.474 643.794 0,16 0,14 ABRUZZO 2.922 3.462 -540 147.733 147.073 -0,37 -0,66 MOLISE 546 717 -171 35.227 35.050 -0,49 -0,73 CAMPANIA 11.544 11.148 396 586.629 578.123 0,07 -0,07 PUGLIA 7.473 8.326 -853 379.465 380.053 -0,22 -0,25 BASILICATA 953 1.270 -317 59.841 59.727 -0,53 -0,02 CALABRIA 3.216 3.637 -421 185.474 184.286 -0,23 0,07 SICILIA 8.106 7.257 849 463.044 456.011 0,19 0,05 SARDEGNA 2.854 3.311 -457 168.594 168.770 -0,27 0,34 ITALIA 113.227 128.628 -15.401 6.070.191 6.051.290 -0,25 -0,26

NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE SICILIANE PER PROVINCIA I trimestre 2018

PROVINCE TOTALE Registr. Cessaz. Saldo Tasso di crescita TRAPANI 46.708 835 -56 -0,12% PALERMO 96.909 1.612 39 0,04% MESSINA 61.020 1.025 122 0,20% AGRIGENTO 39.994 809 -71 -0,18% CALTANISSETTA 25.346 472 -38 -0,15% ENNA 14.908 258 21 0,14% CATANIA 103.133 1.167 650 0,63% RAGUSA 36.539 441 71 0,19% SIRACUSA 38.487 638 111 0,29% SICILIA 463.044 7.257 849 0,19% ITALIA 6.070.191 128.628 -15.401 -0,25%

