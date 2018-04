MARIANOPOLI – Martedì notte, i Carabinieri della Stazione di Marianopoli hanno sventato un furto in abitazione, recuperato l’intera refurtiva e denunciato i due responsabili del reato.

L’operazione, frutto del quotidiano controllo del territorio, si è svolta in quella Via San Martino. In particolare, nelle ore notturne di martedì, i Carabinieri di Marianopoli, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato due persone che uscivano da un’abitazione con un televisore e altri piccoli elettrodomestici.

I due individui, alla vista dei Carabinieri, si sono dati a precipitosa fuga per le vie del paese facendo perdere le proprie tracce. La corsa dei responsabili del furto è risultata però vana considerato che, i Militari, durante l’inseguimento, hanno inequivocabilmente riconosciuto i due soggetti in D.M.G.R. di 36 anni e B.M di anni 20, entrambi residenti in Marianopoli

L’operazione ha permesso di deferire in stato di libertà i due responsabili e di recuperare e restituire interamente il maltolto.

I due ladri dovranno rispondere alla competente A.G. del reato di furto aggravato in abitazione.

