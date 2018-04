CALTANISSETTA – Il Liceo classico, linguistico coreutico “R. Settimo”, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, è stato protagonista di un evento organizzato dal MIUR nell’ambito dell’azione #20 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale – Girls in Tech & Science – con l’obiettivo di aumentare la propensione delle studentesse italiane verso percorsi formativi e carriere professionali in ambiti tecnologici e scientifici, in linea con le azioni del PNSD.

Lunedì 9 e martedì 10 aprile a Firenze presso l’IPSEOA “Buontalenti” infatti la studentessa Mina Ding Zhong, selezionata grazie alle sue meritevoli esperienze di hackathon a gennaio a Bologna e a marzo a Dubai, e la professoressa Giusi Iannuzzo hanno partecipato ad un laboratorio per sviluppare un percorso innovativo di “co-creazione” e “accelerazione” di un progetto nazionale sulle tematiche STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e per far emergere le migliori idee e proposte progettuali espresse da studentesse e da docenti su questo tema. All’incontro erano presenti 34 scuole del territorio nazionale.

Dopo un primo momento di presentazione da parte del Direttore Generale del MIUR Simona Montesarchio e delle attività dello STEM Lab, le studentesse e i docenti presenti hanno discusso, si sono confrontati e infine hanno prodotto un progetto su STEM e didattica innovativa, STEM e disparità di genere, utilizzo del digitale quale strumento di orientamento alle scelte formative e al lavoro, nell’ottica di una futura carriera professionale in ambito STEM, strumenti e metodologie di lavoro per azioni di coinvolgimento e mobilitazione delle studentesse in ambito STEM, competenze di imprenditorialità digitale e strategie di marketing in ambito STEM, STEM e competenze per la salvaguardia e difesa del patrimonio culturale, STEM e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto finale presentato dalle studentesse e dai docenti sarà proposto e sviluppato da 10 scuole selezionate dal MIUR a livello nazionale iniziando proprio dal Liceo “R. Settimo” di Caltanissetta durante il Local Event PNSD il 26, 27 e 28 aprile con l’evento che, animato dal Liceo e con la collaborazione del Comune di Caltanissetta, si terrà in piazza Garibaldi e negli spazi rappresentativi della città (Palazzo Moncada, Teatro Margherita, Biblioteca Scarabelli, Ex rifugio antiaereo).

