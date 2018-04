CATANIA – Gli agenti della polizia di Stato hanno fatto luce sul tentato omicidio avvenuto, la notte dell’8 aprile scorso, in via Mulino a Vento, a Catania, dove Giovanni Licciardello e’ stato ferito a coltellate. In manette e’ finito Fabio Cardillo, di 49 anni. All’origine dell’accoltellamento, secondo quanto accertato dagli investigatori, una banale lite tra vicini di casa.