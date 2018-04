Se i quasi 8 milioni di spettatori di martedi’ sera su Canale per Roma-Barcellona avevano rappresentato un grande risultato di ascolti su Canale 5, ieri sera per Real-Juve sono stati ascolti record: quasi 11 milioni (10 milioni 925mila) spettatori e share del 43,40% sul pubblico 15-64 anni, il cosiddetto pubblico commerciale. Un risultato che significa in ascolti l’evento sportivo finora piu’ visto dell’anno. E a seguire, in seconda serata, primato stagionale per “Speciale Champions League”: 5.095.000 spettatori totali con il 27.92% di share sul target commerciale

