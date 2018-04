CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha disposto la raccolta di ingombranti ed elettrodomestici. Si tratta di interventi nel territorio per ritirare quanto di “ingombrante” ed “elettrodomestici in disuso” i campofranchesi avevano accumulato in queste settimane e segnalati all’ufficio comunale preposto. In totale sono stati 150 pezzi per circa 40 famiglie. Il tutto in due giorni di raccolta. Un intervento che, come ha sottolineato il sindaco Rino Pitanza, si ripeterà ancora i primi giorni del mese di maggio. I cittadini potranno segnalare la presenza di ingombranti ed elettrodomestici da ritirare telefonando al numero 0934 959670, dopo di che dovranno solo aspettare il giorno del ritiro evitando assolutamente di depositare i beni sui marciapiedi per scongiurare che possano restare lì per diversi giorni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...