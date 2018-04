CAMPOFRANCO. Ancora pellegrini di passaggio da Campofranco per portare avanti l’esperienza di percorrere la storica Magna Via Francigena. Stavolta sono state due donne a compiere questa impresa e a passare da Campofranco. Si tratta di Piera e Debora, mamma e figlia, due pellegrine che hanno voluto fare questa esperienza culturale, ambientale e altamente spirituale da Palermo ad Agrigento con la sosta serale a Campofranco. <L’accoglienza sta diventando naturale da parte dei nostri concittadini e stavolta è toccato a Francesco Pera e Nazareno Falletta fare gli onori di casa e organizzare il loro pernottamento nella struttura della chiesa al Villaggio>, ha raccontato soddisfatto Rino Pitanza. Il primo cittadino, poi, di buon mattino, intorno alle 7 ha voluto essere presente, insieme al vice assessore Paolo Pera e a Francesco Pera (nella foto), alla loro partenza da Campofranco verso la tappa successiva. <In ogni caso – ha concluso Pitanza sono convinto che porteranno un positivo ricordo del nostro paese. Noi ci crediamo>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...