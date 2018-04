CALTANISSETTA – Prosegue in maniera spedita, e con passo regolare, il programma di sostituzione dei vecchi contatori idrici in diversi centri del territorio della provincia di Caltanissetta.

Domani, infatti, verrà ultimato l’intervento avviato alla fine dello scorso mese di febbraio a Santa Caterina Villarmosa per la sostituzione di circa 2 mila misuratori.

Mercoledì prossimo prenderanno il via le operazioni nel comune di Vallelunga . In questo caso circa 1500 i contatori da sostituire con un intervento che verrà completato in poco più di venti giorni lavorativi.

Il programma di lavori messo a punto da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, prevede in successione l’avvio di analoghi interventi per il posizionamento dei nuovi misuratori idrici (tutti strumenti di ultima generazione e di straordinaria precisione) nel comune di Villalba.

Tutti questi interventi, messi in campo dal Gestore esclusivamente con risorse proprie, rientrano nell’intervento ID.129 “Lavori di sostituzione contatori della zona nord della Provincia di Caltanissetta” che ha coinvolto e coinvolgerà i comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, San Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga e Villalba.

Mi piace: Mi piace Caricamento...