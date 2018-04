CALTANISSETTA – Il Teatro Stabile Nisseno, con la direzione artistica di Giuseppe Speciale, prosegue la stagione Teatrale all’Oasi della Cultura. Domenica 22 Aprile alle ore 18,00 “il papà in affitto” Commedia in 2 atti di Silvano Picerno.

Trama. Maria e Valentino sono una coppia che non riesce ad avere figli, perchè gli spermatozoi del marito sono troppo “lenti”. Dopo averle provate tutte, decidono di fare la fecondazione eterologa. Prima, però, di effettuare l’inseminazione artificiale, in cui non sapranno l’identità del donatore, decidono di chiedere al loro caro amico Rodolfo di effettuare un’inseminazione “naturale”! Rodolfo è un professore universitario che ha la nomea di “sciupafemmine”, tanto da avere alle calcagna la sua ex Raffaella, che lo assilla per il riconoscimento la paternità del proprio figlio ed ha persino un’amante fissa Nancy, giovane studentessa. La coppia decide che è proprio il loro amico il prototipo ideale del “papà in affitto”: intelligente, passionale e soprattutto fecondo! Purtroppo Rodolfo è allergico ai bambini, al contrario del suo amico Valentino che non sogna altro da anni… Riusciranno i due a convincere il single incallito a fare questo dono immenso alla loro coppia? E, qualora ci riuscissero, come cambierà la vita delle due coppie: quella fedele ai principi morali e quella fedigrafa senza principi? Lo scoprirete in questa esilarante commedia che, con colpi di scena a ripetizione e tante risate, racconterà un tema attuale e molto serio come quello della sterilità e della fecondazione assistita.

Note sulla compagnia. La Banda degli onesti recita seguendo un proprio “genere” teatrale, il Teatro del Vero, costituito da una sorta di “verismo teatrale”; è ormai una realtà consolidata del teatro di base italiano, come testimoniano gli innumerevoli riconoscimenti e premi ricevuti. Tante le piazze italiane che hanno ospitato la Banda, come ad esempio: Arezzo, Lecco, Bari, Taranto, Catanzaro, Umbertide, Lamezia, Paestum, Vico Equense, Frattamaggiore, Cirò, Castrovillari, Rossano, Morano, Mormanno, Bovalino, Mola, Cerignola, Lucera, ecc. Ha persino rappresentato l’Italia al Festival Internazionale a Rouen in FRANCIA e si è esibita due volte anche a Roma, calcando il palcoscenico nientemeno che del Teatro Parioli!

Per le prenotazioni il botteghino presso l’Oasi della Cultura è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Per info 340/9790959 infoeatrostabilenisseno.it teatrostabilenissenomail.com

