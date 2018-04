CALTANISSETTA – Il Teatro Stabile Nisseno, con la direzione artistica di Giuseppe Speciale, prosegue la stagione Teatrale all’Oasi della Cultura.

Dopo il successo dello scorso anno con Mammazzo, domenica 15 Aprile alle ore 18 ritorna Federica Cifola con lo spettacolo “MAMMA…ZZO E RITORNO” .

Note di regia. Federica Cifola dopo averci spiegato in “Mamma…zzo” quanto meraviglioso sia diventare madre a 40 anni, in “Mamma…zzo e ritorno” ci parla di quanto meraviglioso sia crescere i propri figli.

Perché ormai una volta fatti, i figli te li tieni… purtroppo, pare brutto abbandonarli davanti ai conventi come tanto tempo fa.

E si passa dalla nausea per la gravidanza, alla nausea per le loro domande.

Mamma che significa principe azzurro?

Mamma che significa acido ialuronico?

Mamma che significa vegano?

Significa che mamma è vecchia e quindi: non mangia carne per paura del colesterolo, ha le rughe e si mette la crema sennò il principe azzurro, che sarebbe papà, scappa con una compagna di classe tua!

A quest’ora mamma, non doveva essere mamma… doveva essere nonna!

E inizi a pensare come tua nonna: in che mondo lascio i miei figli?

Inizi ad aver paura del futuro e diventi improvvisamente ecologista vegana e Renziana.

Vuoi fare per il pianeta, in due settimane, quello che al WWF non è riuscito per 100 anni!

Leggi le etichette dei prodotti!

Guardi Report tutte le domeniche!

Il futuro, che per te era al massimo, “che smalto metto stasera?” diventa importantissimo.

Insomma dal peso della pancia al peso delle responsabilità.

A tutto questo deve pensare una madre quando va a dormire… sempre che riesca a dormire!!!

Per le prenotazioni il botteghino presso l’Oasi della Cultura è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Per info 340/9790959 infoeatrostabilenisseno.it teatrostabilenissenomail.com

