CALTANISSETTA – A Caltanissetta per agevolare i cittadini a districarsi sulle varie possibilità di riduzione della Ta.Ri. (tassa sui rifiuti), l’Unione dei Consumatori, Sportello di Caltanissetta, ha attivato un servizio di informazione in merito al sistema di differenziazione dei rifiuti domestici. Una riduzione, per utenza, che potrà raggiungere il 40 per cento dell’importo dell’intera tassa, a partire dall’anno successivo alla richiesta. Per informazioni in merito alla compilazione di apposita domanda, predisposta dagli esperti dell’Unione dei Consumatori, è possibile rivolgersi presso gli uffici dello sportello di via Piazza Armerina n. 6 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30, oppure contattare il numero telefonico 3475058447.

“Abbiamo deciso di attivare un servizio specifico per gli utenti di Caltanissetta – dichiara il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – ciò per agevolare i cittadini a districarsi meglio e principalmente ad ottenere una riduzione sulla Tari che può arrivare fino al 40 per cento per ogni utenza, inoltre invitiamo i cittadini a segnalarci qualsiasi anomalia in qualsiasi Comune d’Italia attraverso il nostro sportello oppure attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.

