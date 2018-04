CALTANISSETTA – La conferenza stampa di presentazione del 166° Anniversario della fondazione della Polizia in programma a Caltanissetta, martedì 10 aprile al Teatro Margherita e non più alla biblioteca Scarabelli come precedentemente annunciato, è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia negli ultimi 12 mesi (dall’1 aprile 2017 al 31 marzo 2018) che registra una sensibile diminuzione di rapine, furti in appartamento e danneggiamenti.

Il questore Giovanni Signer, oltre a comunicare e commentare i dati statistici di seguito riportati, ha sottolineato: “Nel centro storico vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai cittadini. La singola operazione di polizia non risolvere il problema, però scandagliare abitazione per abitazione, controllare ed accertare quante persone abitino casa per casa, ripeto è un segnale di vicinanza. I nostri controlli ripetuti ‘disturbano’ gli spacciatori. Molti diranno che si fanno meno arresti ma secondo voi è più importante arrestare uno spacciatore che dopo due giorni è fuori o rovinargli la piazza?”. Nella sua disamina il Questore ha evidenziato altri esiti positivi ottenuti anche in provincia: “Risultato importante a Gela: l’anno scorso si erano registrate molte risse. Abbiamo contribuito, insieme all’Arma dei carabinieri, al presidio della movida permettendo ai ragazzi di vivere e godere della socialità tranquillamente. La Digos nell’ambito dell’antiterorrismo ha svolto accertamenti meticolosi nel centro storico: non abbiamo rilevato situazioni particolari. Al Cara è stato individuato e rimpatriato il Somalo sospettato di gravi reati di pirateria, l’uomo era nel gruppo che ha sequestrato una petroliera per 10 mesi“. Il futuro? “L’informatizzazione, snodo fondamentale, ci consentirà di impiegare meno risorse negli uffici e di implementare l’azione sul territorio anche grazie all’ampliamento dell’organico: 18 nuove unità entro il febbraio 2019“.

I DATI: Maggiore controllo del territorio, calano rapine, furti in appartamento e danneggiamenti. 46 arresti per associazione di tipo mafioso. 25 proposti per l’applicazione della sorveglianza speciale. 336 kg di stupefacente sequestrato.

Dall’1 aprile 2017 al 31 marzo 2018: le richieste pervenute sul numero di emergenza 113 nel capoluogo sono state 40.299 e hanno determinato 2.839 interventi delle volanti. In ordine all’andamento degli eventi delittuosi, rispetto ai 12 mesi precedenti, si rileva che sono stati denunciati 75 delitti in più (+6%): passando da 1.176 a 1.251 delitti, ed in particolare, nel periodo 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono diminuiti: tentati omicidi 2 (-33%), sequestri di persona 2 (-33%), rapine 20 (-34%), furti in appartamento 221 (-2%), danneggiamento 310 (-18%), estorsioni 12 (-33%); sono aumentati furti di auto 178 (+26%), danneggiamenti mediante incendi 116 (+24%), scippi 17 (+11%).

Dal punto di vista del contrasto alla criminalità, l’attività di prevenzione e di repressione ha consentito di denunciare in stato di libertà 1.133 persone e di arrestarne 310, ed in particolare, nel periodo 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sono state denunciate in stato di libertà 1133 persone (+25%), tratte in arresto in flagranza 90 (-2%) e tratte in arresto su ordine dell’A.G. 220 (+4%). Da evidenziare la costante azione repressiva del traffico, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti che ha consentito a Squadra Mobile e Commissariati di P.S. di portare a termine diverse operazioni di polizia giudiziaria con l’arresto di 60 persone e la denuncia in stato di libertà di 54, ma soprattutto che ha consentito il sequestro di oltre 336 chilogrammi di sostanze stupefacenti di vario tipo (34 chilogrammi di hashish, 302 chilogrammi di marijuana e il resto di altro tipo di sostanze) e 10.000 piante di marijuana coltivata in serre. Infine 102 persone sono state segnalate all’autorità amministrativa, ex art.75 DPR 309/1990, per uso di sostanze stupefacenti.

L’attività di prevenzione è stata assicurata attraverso i provvedimenti affidati dall’ordinamento alla responsabilità del Questore. A consuntivo dell’attività svolta negli ultimi 12 mesi dalla Divisione Polizia Anticrimine, nel periodo 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si rilevano 452 persone sottoposte a sorveglianza speciale di P.S. (+5%), 25 proposte di sottoposizione inoltrate al Tribunale (+80%), 41 avvisi orali irrogati (+46%), 4 confische di beni mafiosi (+75%). Sempre sul versante della prevenzione è da evidenziare l’azione della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e per l’Immigrazione che negli ultimi 12 mesi ha effettuato 215 controlli ad attività sottoposte ad autorizzazioni di polizia: contravvenzioni elevate 24 (-40%), sospensione temporanea attività ex art.100 tulps 3 (-40%), ordine di cessazione attività sottoposte ex art.3 l.480/93 6 (+16%), proposte per adozione provvedimenti amministrativi 17 (-39%), passaporti rilasciati 3444 (+15%). Con l’intento di migliorare la sicurezza, e la sua percezione da parte dei cittadini, è stato rinnovato l’impulso all’attività operativa di prevenzione da parte delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio. Nel corso dei servizi sono stati controllati 37.717 soggetti e 67.918 veicoli.

L’attività dell’Ufficio Immigrazione, con la gestione amministrativa dei centri per stranieri irregolari di Pian del Lago, fa rilevare: 3798 permessi o carte di soggiorno rilasciate, 1514 stranieri trattenuti al CPR, 1334 irregolari rimpatriati, 120 stranieri dimessi con ordine del Questore, 63 espulsi dal Prefetto, 543 stranieri ospiti del CARA, 1041 trattenuti presso altre strutture. 6288 gli stranieri regolari in provincia e 1236 quelli di lungo periodo. L’attività del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica ha consentito di fotosegnalare 1346 stranieri per richiesta di protezione internazionale, 665 per soggiorno irregolare, 951 per permesso di soggiorno elettronico e 191 per identificazione.

Le principali operazioni di polizia giudiziaria svolte nel periodo:

1) Mazzarino: operazione antidroga – 13 maggio 2017

Squadra Mobile tratte in arresto 5 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto, sequestrate 10.00o piante di marijuana presso una serra.

2) Gela: operazione “Praesidium” – 25 maggio 2017

Commissariato di Gela tratte in arresto 12 persone, tra cui 4 minorenni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in furto aggravato, danneggiamenti seguiti da incendi, ricettazione e spaccio di stupefacenti.

3) Niscemi: operazione “Polis” – 23 giugno 2017

Squadra Mobile e Commissariato di Niscemi tratte in arresto 9 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso e scambio di voti.

4) Gela e vari comuni d’Italia: operazione “Druso / Extra Fines” – 4 ottobre 2017

Squadra Mobile, G.I.C.O. Guardia di Finanza e Commissariato di Gela tratte in arresto 37 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per associazione di tipo mafioso, estorsioni, traffico di droga, riciclaggio e ricettazione.

5) Gela: operazione “Sant’Ippolito” – 8 ottobre 2017

Commissariato di Gela tratte in arresto 7 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in furto aggravato e spaccio di stupefacenti.

6) Gela: operazione “Ladri di biciclette” – 10 novembre 2017

Commissariato di Gela tratte in arresto 6 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in furti e rapine, traffico e spaccio di stupefacenti.

7) Gela: operazione “Far West” – 14 novembre 2017

Commissariato di Gela tratte in arresto 2 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in ricettazione, esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico e porto abusivo di arma clandestina.

8) Caltanissetta: operazione anticrimine – 12 dicembre 2017

Squadra Mobile tratte in arresto 3 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in intestazione fittizia di beni.

9) Caltanissetta: operazione anticrimine – 13 dicembre 2017

Squadra Mobile tratte in arresto 4 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in rapina aggravata e detenzione di armi e munizionamento.

10) Caltanissetta: operazione anticrimine – 14 dicembre 2017

Squadra Mobile tratte in arresto 5 stranieri trattenuti al CIE in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per concorso in devastazione aggravata.

Attività delle specialità della Polizia di Stato in provincia Polizia Stradale. Sempre elevato il contributo della Polizia Stradale, che svolge un importantissimo compito di vigilanza lungo le arterie stradali. Nel periodo 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si rilevano: 37 rilevamenti di incidenti stradali (=), 30 rilevamenti di incidenti con danni su cose (-31%), 182 patenti ritirate (+17%), 57 servizi svolti con autovelox e tele laser (31%), 6961 punti patente decurtati (-4%), 256 soccorsi stradali prestati (+31%), 1181 contravvenzioni al CdS rilevate (+1%), 3 persone arrestate (=) e 37 persone denuciate (-30%).

Polizia Postale. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, garante della segretezza e della corrispondenza, nel periodo 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018, ha svolto la seguente attività: 26 persone denunciate per truffa a mezzo internet (+61%), 8 per molestia o disturbo telefonico e minacce (+37%), 19 per diffamazione e minacce online (+95%), 3 per frode informatica (=), 9 per furto di identità (+67%).

Polizia Ferroviaria. La Polizia Ferroviaria, che svolge un’importante compito di prevenzione e vigilanza in ambito ferroviario, nel periodo 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018, ha svolto la seguente attività: 4 contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, 911 persone identificate (in stazione o in treno), 866 treni controllati, 695 bagagli controllati, 306 pattuglie svolte in ambito ferroviario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...