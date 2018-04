CALTANISSETTA – Cresce pian piano la reputazione turistica di Caltanissetta e del suo territorio, e adesso si incrementano anche le gite scolastiche verso la città e la sua provincia. Oggi arrivano in città gli studenti dell’Istituto Statale Comprensivo San Filippo del Mela in provincia di Messina, per una visita in città e nel territorio tra Riesi e Sommatino.

Sono sessantacinque studenti accompagnati da 5 insegnanti e dalla dirigente scolastica dell’istituto, che arriveranno nella prima mattina in Piazza Garibaldi presso la Fontana del Tritone, e dopo aver preso alloggio in un hotel del centro storico, con il supporto della guida turistica Silvana Chiara, si recheranno in visita alla cattedrale Santa Maria la Nova, a seguire alla chiesa di Sant’Agata, e a Palazzo Moncada per visitare la galleria d’arte civica Tripisciano e la mostra “Magnificenze e trame d’arte”.

Dopo il pranzo in un ristorante del centro, nel primo pomeriggio visiteranno Palazzo Calefati di Canalotto, e al termine della visita saranno accolti al Palazzo del Carmine, sede del municipio di Caltanissetta dall’assessore alla cultura, turismo e scuola Pasquale Tornatore, per poi proseguire al museo aziendale Averna e al museo Archeologico di Contrada Santo Spirito.

L’indomani si recheranno nel territorio tra Sommatino e Riesi per visitare il museo della Miniera Trabia-Tallarita, e dopo il pranzo andranno in visita alla Sala Espositiva delle “Vare” presso la Chiesa San Pio X, per poi riprendere la strada del ritorno verso San Filippo del Mela.

