CALTANISSETTA – Un successo il corso di “food cost and menù engineering” che si è svolto presso la Bantam Comunicazione a Caltanissetta, in collaborazione con la Bao, docente il nisseno Carlo Pecoraro, restaurant coach con esperienza internazionale. L’evento, rivolto a ristoratori, gestori di bar, organizzatori di eventi ed albergatori, ha registrato la presenza di soggetti provenienti da tutta la provincia nissena. Programma didattico, intenso e innovativo, che spaziava dal food cost e full cost alla costruzione degli standard: approfondimenti statistici, economici e capitolo a parte dedicato al pricing strategico in menù.

La gastronomia e la ristorazione sono settori in crescita specialmente in Sicilia e nel centro dell’isola: un’espansione che per risultare vincente e di prospettiva deve puntare sulla formazione con l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo per le imprese del settore ristorativo e ricettivo.

Il successo del corso, che si è svolto il 4 aprile nel capoluogo nisseno, è stato tale che Bantam Comunicazione è già al lavoro per un nuovo appuntamento ancora più articolato e specialistico che si svolgerà a giugno.

