CALTANISSETTA – Sembrano non conoscere sosta gli intoppi legati all’avvio della differenziata nel centro storico di Caltanissetta, zona A. Le lamentele di alcuni cittadini, su alcuni disguidi in particolar modo legati alla richiesta di cestelli ed al quantitativo distribuito preventivamente, hanno evidenziato un’altra “incongruenza”.

Il chiarimento è giunto dall’assessore comunale all’Ambiente, Maria Grazia Riggi: “Non lesiniamo impegno e siamo proiettati a migliorare il servizio ma, ci siamo resi conto che i 700 ‘carrellati’ già distribuiti sono risultati insufficienti; già ordinati i nuovi che arriveranno la prossima settimana e saranno immediatamente distribuiti. In più, nelle prossime ore incontreremo il presidente di un’associazione che raggruppa gli amministratori di condominio, Michele Di Natale, per definire ulteriori forme di collaborazione con i suoi associati. Attualmente i condomini dispongono di contenitori per l’umido e per il vetro, per cui devono depositare i sacchetti colorati (per la carta e per la plastica) in prossimità di tali contenitori. Cani e gatti scondizionano i sacchetti se avvertono odore di cibo”.

