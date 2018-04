CALTANISSETTA Si è appena concluso presso l’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto da Maria Rita Basta , il Corso di Primo Soccorso rivolto agli studenti delle classi quarte dell’ indirizzo Tecnico – Tecnologico, organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana .

Il Corso si è svolto in quattro giornate per un totale di 18 ore di frequenza, al termine delle quali è stato consegnato agli studenti un attestato di partecipazione rilasciato dalla CRI .

Diverse le tematiche trattate relativamente al comportamento da osservare durante le fasi del primo soccorso extra ospedaliero: dalla corretta valutazione della sicurezza dello scenario all’allertamento della centrale operativa 118.

Durante il corso gli allievi hanno più volte effettuato le manovre di Rianimazione CardioPolmonare (BLS), secondo le ultime linee guida internazionali, utilizzando gli appositi manichini: i corsisti hanno simulato il giusto comportamento da tenere quando si presentano situazioni di traumatologia stradale e sono stati informati in merito alle casistiche degli avvelenamenti per abuso di alcoolici.

La partecipazione al corso ha avuto anche una notevole ricaduta didattica, poiché l’indirizzo Tecnologico- Chimico- Biotecnologie Sanitarie prevede lo studio di discipline che rientrano nell’ambito medico-sanitario, quali l’Igiene, l ’Anatomia, la Fisiologia e la Patologia.

Il corso è stato condotto dalla Referente Sorella Sonia Bognanni e dai monitori della CRI Jessica Dell’Utri, Michele Liccardo, Laura Russo, Claudia Sollami .

