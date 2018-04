BERGAMO – Due persone sono morte a seguito di una sparatoria in una sala slot in via Treviglio a Caravaggio in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato sito dell’Eco di Bergamo le vittime sarebbero un uomo e una donna mentre l’omicida sarebbe riuscito a fuggire. Le vittime sono Carlo Novembrini di 51 anni e Maria Rosa Fortini di 40, coppia originaria di Gela e residente a Sergnano in provincia di Cremona. A sparare, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un pregiudicato, uscito dal carcere e legato ad un clan mafioso. L’uomo avrebbe avuto in passato un legame sentimentale con la donna rimasta uccisa. Il movente potrebbe essere quindi passionale. Serrate le ricerche dell’omicida in fuga.

