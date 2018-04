MUSSOMELI – Nell’ambito dei Services programmati per l’anno sociale 2017-2018, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio” di Mussomeli, diretto dalla Dirigente Dott.ssa Calogera Genco, si è svolto un incontro con le quarte e quinte classi dell’Istituto, coordinati dal referente per il liceo classico dal prof. Celestino Saia. Organizzato dal Presidente del Lions Club di Caltanissetta dei Castelli dr. Emmanuel Mathews Pallikunnel, che insieme al Presidente dell’VIII° Circoscrizione del Distretto 108/yb, Dott. Salvatore Tringali hanno relazionato sul Service di rilevanza nazionale “Progetto Martina”, che ha come obiettivo quello di informare i giovani sulla prevenzione e lotta contro i tumori giovanili. Ha dato inizio ai lavori la Dirigente dell’Istituto Dott.ssa Calogera Genco che, dopo un breve saluto, ha posto in evidenza il carattere sociale dell’iniziativa e l’aspetto culturale del progetto portato avanti dai Lions. Il Dott. Palikunnel ha, quindi, sottolineato l’impegno dei Lions nel mondo e, nello specifico, come nasce e perché del Progetto Martina. Il primo relatore Dott Emmanuel Mathews Pallikunel ha illustrato il Progetto agli studenti, con l’aiuto d’immagini, quali sono i fattori che influenzano la comparsa di una malattia tumorale e contemporaneamente come prevenirla. Il secondo relatore Dott.. Salvatore Tringali con l’ausilio di numerose slide e un breve excursus sulla nascita dei tumori, si è soffermato sugli stili di vita, ha relazionato su le varie malattie tumorali. Sono stati anche illustrati alcuni tipi di tumori che possono maggiormente interessare i giovani, attenzionando soprattutto i segni che possono portare ad una loro rapida e precoce individuazione. Un corretto stile di vita, l’autoesame e le più moderne tecniche di diagnostica strumentale sono state oggetto di discussione e di approfondimento. Particolare rilievo è stato dato alla diagnosi tempestiva che dà la possibilità di guarigione di alcuni tumori. L’attenzione e la partecipazione degli studenti, oltre 200 è stata intensa e proficua. Alla fine della relazione il Presidente Pallikunnel ha indicato ai giovani come poter interagire col Progetto Martina attraverso gli smartphone, con un test di verifica. Le notizie fornite, utili all’apprendimento ed al gradimento, saranno finalizzate anche ad un’eventuale miglioramento del progetto stesso. (Andrea Capizzi)

