È iniziata oggi, e durerà fino al 18 aprile, la XVII edizione delle CAD Olympics, organizzate dall’Istituto “Michele Giua” di Cagliari, a cui partecipano Adrian Manganaro della classe V A CAT Geometri e Salvatore Zagarella della classe I A CAT Geometri, studenti dell’Istituto “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo, accompagnati dai proff. Angelo Di Benedetto, Federica Gambino e dal tutor Filippo Di Martino.

La manifestazione, ideata dai proff. Franco Cramerotti e Andrea Vinante dell’istituto “Fontana” di Rovereto (con la preziosa collaborazione della Signora Giovanna Gallina) consiste in una gara di disegno informatico assistito dal computer che rientra del Programma nazionale di promozione delle eccellenze MIUR per valorizzare il merito conseguito dagli studenti delle scuole secondarie superiori.

Si tratta, pertanto, di una competizione che mette a confronto i giovani nel segno delle competenze e delle conoscenze, per sviluppare atteggiamenti positivi verso il disegno tecnico assistito dal computer: ai concorrenti, in particolare, viene proposta una prova consistente in un disegno geometrico da realizzare con la massima precisione e nel minor tempo possibile.

Il prof. Calogero Infantolino: “AutoCAD è uno dei software più utilizzati nella progettazione architettonica e una delle rivoluzioni informatiche che hanno cambiato il modo di lavorare: sempre più sono richiesti giovani capaci di disegnare al computer con competenza e professionalità e, in questo campo, la sezione CAT Geometri dell’Istituto “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta può considerarsi un’eccellenza, avendo sempre partecipato a tutte le edizioni rappresentando sempre la Regione Sicilia alle finali nazionali e internazionali.

Ad Adrian – che dovrà gareggiare con altri 43 studenti provenienti da varie regioni d’Italia e con studenti provenienti anche dalla Slovenia e dalla Croazia – e a Salvatore, impegnato nelle CAD Paralympics, va l’augurio di tutta la scuola per un positivo risultato.”

