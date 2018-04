CAMPOFRANCO – Al raduno hanno partecipato confraternite della Diocesi con stendardi, bandiere e labari, afferenti ai comuni di Bompensiere, Calascibetta, Marianopoli, Resuttano, Santa Caterina, Montedoro, Sommatino San Cataldo, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba e Mussomeli; quest’ultimo comune, con quattro confraternite mentre è risultata assente l’Arciconfraternita del SS. Sacramento. I sodalizi presenti naturalmente sono stati ospiti della Confraternita di Campofranco. L’accoglienza nel palazzetto dello sport ove, dopo un saluto da parte del Sindaco Rino Pitanza, una presentazione di Don Pino D’Anna, delegato diocesano per le confraternite, Padre Lillo Panepinto, Padre Spirituale in Seminario e docente dell’Istituto Teologico di Caltanissetta, ha profuso la preghiera e riflessione sul testo della lettera pastorale del Vescovo “Profumo d’Amore”. Successivamente le confraternite hanno sfilato per le vie di Campofranco toccando tutte le chiese che, al passaggio del corteo, si presentavano aperte ed accoglienti con scampanio di campane, fino alla Chiesa Madre di Santo Stefano ove è stata celebrata la messa presieduta da Padre D’Anna e concelebrata dal Vicario Foraneo Padre Achille Lo Manto, Padre Panepinto, dall’Arciprete parroco di Campofranco Padre Luciano Calabrese e dal vice parroco Padre Maurizio Nicastro; hanno concelebrato anche i parroci di Marianopoli padre Bernardo Briganti, di Sommatino Padre Domenico Lipani e di Bompensiere Padre Salvatore Giuseppe Pignatone. Un pomeriggio domenicale trascorso a Campofranco, in cui confrati e consorelle della diocesi si sono ritrovati per l’annuale raduno diocesano per condividere riflessioni ed il piacere dello stare bene insieme.







Mi piace: Mi piace Caricamento...