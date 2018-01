In Terza categoria prosegue la marcia esaltante della Sommatinese e dell’Accademia Mazzarinese. Nell’ultimo turno di campionato, l’Accademia Mazzarinese ha battuto 2-0 la Sicilianamente Montedoro, mentre la Sommatinese ha superato con un netto 4-0 la Buterese con reti di Noto, Parrinello, Fonti e Pace. Vittoria anche per la Gorgonia nel derby tutto deliano con la Petiliana. A decidere è stata una doppietta di Genova. Spettacolare il 3-3 esterno conquistato dalla Nissa Fc sul campo del Campobello di Licata. Di Morello, Pagnotta e Yves le reti nissene. In classifica comandano Sommatinese e Accademia Mazzarinese con 18 punti, mentre seguono a quota 14 Gorgonia, Campobello e Nuova Petiliana.

Correlati