SAN CATALDO. I ventidue minori stranieri, entro questo fine settimana, lasceranno l’Ipab “Canonico Pagano”. I minori saranno trasferiti in centri di seconda accoglienza. Nella giornata di venerdì 12 gennaio i minori non accompagnati lasceranno la struttura . A questo punto, nel momento in cui si concretizzerà il trasferimento dei ventidue minori attualmente ospiti della struttura, sarà interessante capire quale futuro avrà la stessa Ipab in termini di utilizzo. L’Ipab accoglie migranti dal 2014 e minori non accompagnati dal 2016.

Correlati