SAN CATALDO. Come ogni anno sta crescendo l’attesa in Città per la tradizionale festa di Sant’Antonio. E anche quest’anno, il quartiere di Sant’Antonio festeggerà il suo patrono, Sant’Antonio Abate. Previsto il triduo di preghiera nei giorni 18, 19 e 20 gennaio. Il triduo preparerà il giorno della festa, fissato per Domenica 21 gennaio, quando, subito dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 17, verranno benedetti gli animali ed i mezzi agricoli nel contesto di una festa che incarna le tradizioni e le radici socio culturali e religiose più autentiche della comunità sancataldese.

