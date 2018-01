MUSSOMELI – Interviene il sindaco Giuseppe Catania sulla questione Tarsu 2011, ovvero sulle centinaia e centinaia di cartelle che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti chiamati a versare alle casse comunali quanto loro contestato.

“Tali cartelle –dice il primo cittadino di Mussomeli- non sono prescritte in quanto trattasi di omessa denuncia, e la norma dice che possono essere inviate entro il 5° anno successivo a quello cui la dichiarazione poteva essere presentata dal contribuente. Nella fattispecie, per la Tarsu 2011 la dichiarazione andava presentata entro gennaio 2012. Il 5° anno successivo significa di conseguenza entro 31 dicembre 2017, e la vale data invio”.

Insomma il sindaco ribatte picche alle contestazioni del grillino Sebastiano Luvaro che aveva detto: “La notifica della richiesta di pagamento della Tarsu deve avvenire entro e non oltre la fine del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Quindi, per legge, va in prescrizione. Di conseguenza è bene presentare un’istanza in autotutela al Comune, con raccomanda a.r. o via Posta Elettronica Certificata”.

Luvaro aveva anche aggiunto che stava interessando gli altri partiti di opposizione per concordare in merito le conseguenti azioni di lotta contro quella che ritengono un’ingiusta vessazioni.

Pareri diametralmente opposti insomma sulla Tarsu, come sempre avviene, specie quando si toccano le tasche dei contribuenti, tra chi amministra e chi fa opposizione.

In totale saranno inviate 1.200 cartelle esattoriali relative alla Tarsu anno 2011. Si tratta di 376 avvisi dove si contesta l’infedele denuncia e altri 824 avvisi per omessa denuncia, per un importo complessivo stimato dagli uffici, di euro 284.597,62. (R.M.)

