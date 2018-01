MUSSOMELI – La locandina per il Carnevale 2018 diramata dal Comune e dalla Pro Loco è rivolta a tutti i cittadini, gruppi e comitive, associazioni e parrocchie per le eventuali iscrizioni all’evento previsto per i giorni 11, 12 e 13 febbraio: Adesioni che dovranno pervenire agli organizzatori entro il prossimo 21 gennaio. La locandina precisa anche che qualora non ci saranno adesioni, l’amministrazione comunale e la Pro Loco si riserveranno di non dare seguito alla manifestazione.

