MUSSOMELI – Come da antica tradizione, domani, domenica 14 gennaio, a mezzogiorno, messa nella Parrocchia del Carmelo, riservata a tutti bambini della parrocchia e non solo, in onore di Gesù Bambino di Praga, la cui statua, a suo tempo, fu commissionata e fatta giungere a Mussomeli dall’allora parroco Padre Giuseppe Cicero. Questa ricorrenza stava molto a cuore alla compianta Maestra Maria Sorce Cocuzza che, facendo il giro per le scuole, interessava i bambini delle elementari a non mancare alla Santa Messa.

