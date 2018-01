MUSSOMELI (Dalla scuola) Interessante e piacevole è stata l’attività di raccolta delle olive, effettuata nei giorni scorsi, dagli alunni della classe 3°A dell’IPSARS “ Virgilio” di Mussomeli ,presso l’azienda-laboratorio della scuola, diretta dalla dirigente scolastica, dott.ssa Calogera Genco. Gli studenti, accompagnati e guidati dal docente agronomo, prof. Sorce Salvatore e dal collaboratore- addetto aziendale, Sig. Marcello D’Alessandra , hanno vissuto una bella giornata didattico-formativa, effettuando dapprima la raccolta delle olive, e poi partecipando assieme al docente alla estrazione dell’olio, effettuata presso l’oleificio Mancuso di Mussomeli. I ragazzi hanno così potuto osservare i macchinari utilizzati per l’estrazione, ed hanno ascoltato con vivo interesse ed entusiasmo la spiegazione che il Prof. Sorce Salvatore ha fatto in loco, sul processo di trasformazione delle olive in olio con il metodo del sistema continuo , sulla classificazione degli oli e infine sull’utilizzo della sansa di olivo. Gli alunni hanno mostrato di gradire la didattica sul campo, di certo più stimolante della teoria e, incuriositi, hanno lavorato e successivamente hanno posto diverse domande, riguardanti il settore oleario, riguardanti l’interesse sempre più crescente nel mercato di olio biologico, la differenza tra metodi di trasformazione a freddo o a caldo, la classificazione e commercializzazione degli oli. Per questo motivo, l’azienda agraria, oltre ad essere una grande risorsa per la scuola e per i ragazzi , si conferma un laboratorio a cielo aperto per le ricerche e le sperimentazioni che gli studenti dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura portano avanti nei vari settori agrari ed in particolare in quello dell’olivicoltura, diventato strategico per la realtà economica del territorio. Queste attività pratiche , consentono agli studenti di incrementare il loro bagaglio culturale, in questo comparto, divenuto sempre più importante per l’economia agricola dell’entroterra collinare siciliano. (prof. Salvatore Sorce docente dell’IPSASR- IISS “Virgilio”Mussomeli)

