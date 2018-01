GELA – Gela ha accolto il 2018 con la calorosa partecipazione al concerto dei Tinturia che si è tenuto ieri sera in piazza Sant’Agostino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Domenico Messinese e dall’assessore agli Eventi Valentino Granvillano, coadiuvati dal direttore artistico Dario Melodia e dal suo staff. Dopo il brindisi di mezzanotte con spumante e panettone, lo spettacolo è proseguito sulle note del cantate gelese Giuseppe Salsetta, con la verve dello showman Andrea Infurna e con il coinvolgente djset di Simone Ascia. “I gelesi si sono riappropriati del capodanno in piazza – hanno commentato il sindaco Messinese e l’assessore Granvillano -. Giungano a tutti i cittadini i migliori auguri per un nuovo anno ricco di impegno colletivo, lungimiranza e positività”.

Correlati