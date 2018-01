CALTANISSETTA – Sold out per il “Concerto di capodanno” tenutosi presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta organizzato dall’amministrazione comunale. La Giovane Orchestra Sicula, diretta da Raimondo Capizzi, si è esibita nel repertorio classico di Capodanno (Williams, Wagner, Vivaldi, Moricone, Verdi) insieme alla corale Renzo Chinnici e al gruppo Gospel joi corus ha riportato la magia della festa in un teatro pieno come non mai, impreziosito dal cameo canoro di diversi solisti (Vittoria Sardo, Andrea Garozzo, Fiammetta Bellanca, Miriam Bissardi).

L’entusiasmo dei giovani strumentisti ed il talento dimostrato sono declinati in una esibizione gioiosa ed elegante.

Auguri di buon anno quindi, a Caltanissetta, affinché la musica dei nostri giovani strumentisti accompagni la rinascita della cultura del vivere.

(foto di Ettore Amico)

LIVE dal teatro Margherita di Caltanissetta: il concerto di Capodanno dell’Orchestra Sicula Pubblicato da Il Fatto Nisseno su Giovedì 4 gennaio 2018