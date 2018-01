CALTANISSETTA. Le famiglie residenti nei cinque fabbricati di via Puccini dichiarati pericolanti lo scorso cominciano alla spicciolata a lasciare gli alloggi ma la vicenda legata agli sgomberi sembra ancora lontana dalla conclusione. I primi a lasciare le abitazioni sono i proprietari (ventisette in tutto) ai quali la Regione ha concesso il contributo di 56mila euro per l’acquisto di una nuova casa sul libero mercato.

L’assessore ai servizi sociali Carlo Campione che sta seguendo la vicenda dall’inizio è fiducioso: «Diciamo che entro fine gennaio – ha dichiarato – i proprietari abbandoneranno via Puccini». (di Stefano Gallo, fonte gds.it)