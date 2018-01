CALTANISSETTA – Tre alunni del Liceo Scientifico, Silvia Cassisi, Alice Giambrone e Marco Amico, dimostrando grande sensibilità e talento, si sono distinti alla XXIX edizione del Concorso letterario “Modello Pirandello”, bandito dal Club del Kiwanis International di Agrigento. Silvia, autrice della novella FINALISTA “CRISTALLO DI NEVE E FIORE DI MANDORLO”, Alice e Marco, autori rispettivamente della novella “MI SVEGLIO, TRASCORRO LA GIORNATA E MI ADDORMENTO” e della novella “LO SPECCHIO”, meritevoli della MENZIONE SPECIALE, hanno affrontato, con forza e delicatezza insieme, le difficili tematiche pirandelliane e si sono cimentati nella scrittura di testi ispirati alla grande narrativa dello scrittore siciliano, Premiati nella splendida sede del Museo Archeologico Nazionale di Agrigento, i ragazzi hanno tenuto alto il nome del Volta, unico istituto con ben tre presenze sul palco. Grande emozione per gli alunni, per il loro genitori e per le loro insegnanti Franca Adelaide Amico e Romina Restivo.

