CALTANISSETTA -Martedì 23 gennaio alle ore 17:00 presso la scuola primaria Don Lorenzo Milani dell’Istituto comprensivo Don L. Milani, diretto da Luigia Maria Emilia Perricone, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’aula di informatica realizzata grazie al finanziamento, con fondi strutturali europei, del progetto “ DIGITAN….DO” .

La particolarità di questa cerimonia sta nell’aver voluto da parte del Collegio docenti intitolare l’aula alla Maestra Agata Miraglia, tristemente scomparsa nel giugno 2017.

Agata è stata una professionista integerrima, buona di animo, generosa, puntigliosa, corretta, ha svolto il suo lavoro con singolare senso del dovere, non risparmiandosi.

Donna di grande sensibilità, attenta ai bisogni dei suoi alunni riusciva a diventare piccola fra i piccoli.

I molti anni che l’hanno vista insegnare, per scelta, nella scuola primaria sin dal lontano 1982 hanno visto passare nelle sue classi alunni, bambini, adesso adulti che hanno sempre ricordato la maestra con sincera riconoscenza, affetto e senso di devozione. Innamorata del suo lavoro, ha sempre portato a termine ogni impegno assunto non ultimo l’allenamento

dei ragazzi di 5^ che hanno partecipato alle Olimpiadi Problem Solving .

Ha inteso l’insegnamento come qualcosa di socialmente utile, confidando nel fatto che l’elevazione culturale e formativa delle persone non è un fatto individuale ma collettivo, da cui la società tutta ne trae benessere e giovamento. Ha inteso la matematica come costruzione di pensiero logico che servisse a formare teste ben fatte.

Il laboratorio d’informatica è composto da due lim interattive e da 17 computer collegati in rete.

