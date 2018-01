Chiude nel migliore dei modi la regular season, il Cusn Caltanissetta che nella gara, giocata domenica 13 gennaio, valida per l’ultima giornata del campionato di promozione siciliana, ha battuto a domicilio Piazza Armerina, squadra che immeritatamente occupa l’ultima posizione della classifica con il punteggio di 64-77. Una partita dominata dai ragazzi di fallita sin dai primi minuti di gioco e chiusa di fatto dopo sette minuti quando il tabellone diceva 0-22 per gli ospiti che si sono presentati nella fredda città ennese in soli 7 uomini. Le triple di Abate e il gran lavoro sotto dei lunghi Amico e LaMalfa hanno fatto il resto. Il primo parziale si è chiuso sul 16-29, mentre all’intervallo lungo le squadre sono andate sul 30-46. Ultimi due parziali di sola amministrazione per i nisseni che chiudono il match sul 64-77. Da segnalare per i locali la solita prova di Maurizio Libro, icona del basket armerino, che nonostante l’età chiude con 18 punti a referto, mentre per gli ospiti 20 punti per Michele Abate e 15 per Francesco Iachetta. Con questa vittoria si chiude il girone di ritorno con gli arancioni che chiudono al secondo posto sconfitti solo da Castellammare in entrambe le gare, a seguire Agrigento con scontri diretti a sfavore e due punti da recuperare sui nisseni. Nel weekend si sono giocate anche Nicosia-splash con la prima forza del campionato che ha dovuto faticare più del previsto contro i diavoli biancorossi, avendo la meglio solo nei secondi finali, ed Agrigento-Enna con gli agrigentini che hanno vinto di 9.

Piazza Armerina: Lionti 3, Giunta 12, M.Libro 18, Lacara, Falcone 6, Crocco 4, Cravotta, Caruso, LaMorella 2, Gloria 4, Canzonieri 9, M.Libro 6.

Cusn: Barbera 13, Michele Abate 20, Falletta ne, Iachetta 15, Mazzurco 6, Amico 4, LaMalfa 8, Salina 11.

Parziali (16-29)(14-13)(16-15)(18-20)

Classifica: Splash 18, CusN 16, Girgenti 14, Enna 6, Nicosia 4, Piazza Armerina 2.

Tabellino Enna-cusn:

Enna: Milano 6, Menzo 15, Savoca 5, Sciabarrasi 1, Mancuso, Donzuso, DiDio, Spampinato 38, Tempio 8, Iannello.

Cusn: Galiano ne, Falletta ne, Barbera 14, Iachetta 12, Divia 6, Palascino 2, Abate Michele 8, Salina10, LaMalfa 12, Armatore 2, Lorina 10, Mazzurco 4.