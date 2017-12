MUSSOMELI -. Una mattina intera, quella di ieri, con cinque ore di lezioni presso la sede di Piazzale Mongibello della Misericordia di Mussomeli, dedicata al corso di formazione di primo soccorso e formazione BLS-D per i propri volontari ed esattamente per i sei operatori del servizio civile nel progetto “Nonni Felici 5”. A tenere l’interessante e previsto corso di formazione è stato il Coordinatore zonale CL- Enna delle Misericordie Santo Cantali che ha intrattenuto i presenti sulle problematiche inerenti al soccorso, e non solo, con le successive singole esercitazioni. Questi i corsisti di Mussomeli in servizio civile: Mantio Alessandra, Ricotta Nicolò, Giardina Carmelina, Scaduto Miriam e Mistretta Elisa e Gessica Proietto e due volontari ordinari Sabrina Messina e Giusi Lomanto: presente anche Palmida Grasso, volontaria in servizio civile della Misericordia di Vallelunga Pratameno.

