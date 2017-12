MUSSOMELI – Con una nota della parrocchia il Parroco e un gruppo di collaboratori per la famiglia, hanno nvitato “tutte le coppie che nell’anno 2017 celebrano l’anniversario di matrimonio di cinque anni in cinque anni a partire dal:

1952 * 1957 * 1962 * 1967 * 1972 * 1977

1982 * 1987 * 1992 * 1997 * 2002 * 2007 * 2012 a volere rivivere il memoriale di questo evento di grazia della vostra vita tutti insieme in parrocchia nella festa della Santa Famiglia di Nazareth: 31 Dicembre 2017 alle ore 18/00.

Durante la Santa Messa saranno rinnovate le promesse matrimoniali per la gioia di vivere sempre insieme l’Amore che unisce per tutta la vita. Considerato che quest’anno coincide con i festeggiamenti di fine anno eviteremo i trattenimenti nel salone parrocchiale, ma certamente non c’è modo migliore per ringraziare Dio per l’anno trascorso e per tutte le meraviglie compiute nella nostra vita. La festa sarà preceduta da un incontro formativo in chiesa: Venerdì 29 Dicembre alle ore 19:00”