The Sims 4: in arrivo il Kit Angolo della Musica

(Adnkronos) – L’estate di The Sims 4 continua con una doppia novità che punta ad ampliare le possibilità di personalizzazione del gioco. Da una parte arriva una nuova collaborazione con Coach, che porterà nel titolo una collezione di abiti gratuita, dall’altra debutta Angolo della Musica Kit, un pacchetto dedicato all’arredamento di spazi ispirati alla passione per la musica. A partire dal 28 luglio 2026, i giocatori potranno scaricare gratuitamente dal Marketplace di The Sims 4 la Coach RePurposed Capsule. La collezione celebra l’artigianalità del marchio attraverso capi realizzati con materiali di recupero, reinterpretando alcuni classici del guardaroba in chiave contemporanea. Tra gli outfit disponibili figurano un trench lungo, una gonna di jeans, un cardigan e una maglia da rugby, pensati per offrire ai Sims nuove opzioni di stile in vista del ritorno a scuola. Le novità proseguono con Angolo della Musica Kit, disponibile dal 23 luglio 2026 al prezzo di 4,99 euro. Il kit introduce una selezione di arredi dallo stile rétro-futuristico, pannelli insonorizzanti e mobili ispirati al mondo della musica, consentendo ai giocatori di creare studi di registrazione, sale prove o angoli dedicati all’ascolto. Per un periodo di tempo limitato, chi acquisterà Angolo della Musica Kit riceverà anche 200 moola, la valuta utilizzabile nel Marketplace di The Sims 4 per acquistare Maker Pack e altri kit. La Coach RePurposed Capsule sarà disponibile gratuitamente dal 28 luglio 2026 su PC (EA app, Epic Games Store e Steam), oltre che su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Angolo della Musica Kit, invece, sarà acquistabile su tutte le piattaforme a partire dal 23 luglio 2026 al prezzo di 4,99 euro.

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