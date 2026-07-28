Serie D. Per il Gela rinforzo di sostanza a centrocampo: preso il greco Vasilis Vogiatzis

Nuovo colpo di mercato per il Gela Calcio: preso il centrocampista greco Vasilis Vogiatzis. Classe 1996, arriva in biancazzurro dopo una carriera tra Grecia e Italia, con esperienza nella Football league e Super League 2, Rispettivamente seconda e terza serie in Grecia.

In Italia ha collezionato 29 presenze in Serie C con le maglie di Ancona e Giugliano, oltre a 13 presenze in Serie D con l’Angri. Centrocampista centrale, Vogiatzis è un giocatore di personalità, dinamico e capace di dare equilibrio alla squadra. Sa farsi valere in fase di interdizione, ma anche nella costruzione e nell’impostazione del gioco, mettendo a disposizione qualità tecniche e senso tattico.

Un profilo di esperienza e personalità per il centrocampo biancazzurro che sta costruendo mister Comandatore per la nuova stagione 2026/2027.