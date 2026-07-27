San Mauro Castelverde, sabato 1 agosto torna l’appuntamento con “Pani, Dolci e tanto altro…”

San Mauro Castelverde rinnova l’appuntamento con “Pani, Dolci e tanto altro…”. Sabato prossimo 1 agosto, il borgo si trasformerà in un museo a cielo aperto tra mostre etnoantropologiche e degustazioni.L’evento prenderà il via alle ore 17:00 con l’inaugurazione delle mostre nei diversi quartieri: ogni zona del paese propone oggetti storici, utensili, tessuti tradizionali e fotografie d’epoca, creando un percorso immersivo tra memoria e cultura che affascina tutte le età.A seguire la grande degustazione: un itinerario enogastronomico che, da Piano San Giorgio, passando per via Cavour e Piazza Municipio, conduce fino a via Umberto I. Qui sarà possibile gustare specialità locali a chilometro zero, dagli antipasti ai primi, fino al dolce tipico come il celebre “Fiorello”, una pasta friabile ripiena di delicata crema di latte, e il tradizionale torrone offerto ai visitatori.La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla, sarà animata dalla musica e dai balli popolari del gruppo folkloristico dell’Associazione culturale e musicale “L’Eremo”