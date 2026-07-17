GCC Pokémon: annunciato Megaevoluzione – Buio Pesto

(Adnkronos) – Il panorama del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si arricchisce oggi con la distribuzione globale di "Megaevoluzione – Buio Pesto", la nuova espansione che introduce modifiche sostanziali alle dinamiche competitive. La serie presenta i Pokémon-ex Megaevoluzione, una classe di creature caratterizzata da parametri di Punti Salute (PS) particolarmente elevati e attacchi ad alta intensità, progettata per offrire agli Allenatori nuove possibilità nell'ottimizzazione dei mazzi. L'introduzione di figure come Mega Darkrai-ex, Mega Zeraora-ex, Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex non è priva di implicazioni tattiche, poiché la potenza di tali creature è bilanciata da una regola di gioco stringente: in caso di sconfitta del Pokémon, l'avversario ottiene tre carte Premio, un fattore che impone una gestione del rischio più accurata durante lo svolgimento della sfida.

L'espansione non si limita al formato cartaceo, ma trova piena integrazione nell'ecosistema digitale tramite l'app GCC Pokémon Live, disponibile su piattaforme iOS, Android, macOS e Windows. Gli utenti che accedono all'applicazione ricevono un corredo di accessori e un mazzo a tema basato su Mega Darkrai-ex, con la possibilità di sbloccare ulteriori risorse strategiche dedicate a Mega Chandelure-ex attraverso il progresso di gioco, confermando la volontà di The Pokémon Company International di armonizzare l'esperienza fisica con quella digitale. L'arrivo di questi contenuti presso i rivenditori autorizzati segna una fase di aggiornamento del meta-gioco, dove la ricerca di nuovi equilibri tra l'offensiva dei Pokémon Megaevoluzione e la vulnerabilità strategica del proprio mazzo rappresenta il fulcro delle competizioni. Questa espansione, oltre a rappresentare un'aggiunta contenutistica, funge da banco di prova per l'evoluzione tecnologica della piattaforma di gioco, consolidando l'interoperabilità tra la collezione fisica e quella virtuale in un'unica infrastruttura che supporta gli utenti nella gestione dei set Allenatore Fuoriclasse e delle collezioni tematiche ora disponibili a livello internazionale.

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