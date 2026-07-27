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Ex Ilva, Corte Appello Milano: “Deve chiudere entro 90 giorni per amianto e polveri sottili”

AdnKronos

Ex Ilva, Corte Appello Milano: “Deve chiudere entro 90 giorni per amianto e polveri sottili”

Lun, 27/07/2026 - 12:41

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(Adnkronos) –
La Corte d'Appello di Milano – sezione specializzata in materia d'impresa – ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni data la presenza di amianto e le emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge.  Nel provvedimento a firma della giudice Marianna Galioto, in parziale riforma del decreto impugnato, si ordina a Ilva, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’italia holding, tutte in amministrazione straordinaria, "la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto, assegnando a queste ultime il termine di giorni novanta, decorrente dall’ultima comunicazione del provvedimento, per il completamento delle operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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