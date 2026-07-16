Salute

Crolla parte edificio Tribunale a Bolzano

Redazione

Crolla parte edificio Tribunale a Bolzano

Gio, 16/07/2026 - 09:00

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BOLZANO (ITALPRESS) – Un cedimento strutturale ha interessato

questa mattina il palazzo di giustizia di Bolzano. Il crollo ha devastato una parte significativa della struttura, ma fortunatamente non risulta la presenza di vittime o feriti, vista l’ora mattutina in cui è avvenuto il crollo. Attualmente erano in corso lavori di ristrutturazione. Per cause ancora in fase di accertamento hanno ceduto alcuni solai, provocando il crollo di un’intera porzione dell’edificio. Sul posto i Vigili del fuoco.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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