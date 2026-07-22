Caso Delmastro, Giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura

(Adnkronos) – La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Lo si apprende da fonti parlamentari.
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(Adnkronos) – La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Lo si apprende da fonti parlamentari.