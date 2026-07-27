Box office, Odissea da record raggiunge i 26,7 mln di euro: Nolan si conferma in vetta

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Odissea da record. Il kolossal omerico di Christopher Nolan si conferma in vetta alla classifica Cinetel degli incassi con 10.644.980 euro nel weekend 23 – 26 luglio (+6% rispetto al weekend di esordio, in virtù di un ottimo passaparola e della cosiddetta FOMO, Fear of Missing Out, che in italiano significa paura di essere tagliati fuori o di rimanere esclusi), che con 12.462.580 euro diviene il terzo fine settimana più remunerativo del 2026, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it. Odissea ieri, domenica 26, ha registrato 3.742.872 euro, miglior performance dall’uscita, per un totale di 26.780.158 euro, a corroborare per incasso il miglior mese di luglio di sempre – 43.575.771 euro, infranto il record, 42.042.821, del 2011. Dietro Odissea, che presto raggiungerà Il diavolo veste Prada 2, decimo nel fine settimana, ovvero i 32 milioni di euro, si arranca: Minions & Monsters è secondo con 6.874.264 euro, terzo Toy Story 5 con 8.903.724 euro. New entry in Top10 il thriller horror Deep Water – Incubo dagli abissi, quarto con 223.18 euro; la commedia francese Terapia di famiglia, quinta con 103.296 euro; l’erotico Blue di Eleonora Paglia, settimo con 68.206 euro (80.014 con le anteprime); ottavo l’anime A New Dawn, con 36.513.

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