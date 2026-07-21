Battlefield 6: guerra navale, portaerei e un crossover con Top Gun

(Adnkronos) – Electronic Arts e Battlefield Studios hanno presentato oggi i contenuti della Stagione 4 di Battlefield 6, definita dagli sviluppatori l'aggiornamento più corposo mai realizzato per il titolo. Il piano prevede tre fasi distinte, distribuite tra luglio e settembre, e introduce per la prima volta nella serie un sistema di combattimento navale integrato con le meccaniche aeree e terrestri già note ai giocatori. La prima fase, intitolata Fronte Pacifico, debutta il 21 luglio e porta con sé Barriera corallina Tsuru, la mappa più estesa mai realizzata per Battlefield 6. Lo scenario, ambientato nel teatro del Pacifico, unisce ampi spazi aerei e marittimi a portaerei dotate di ponti di volo pienamente operativi. La novità più rilevante sul piano tecnico è il nuovo sistema di onde dinamiche, che introduce una variabile fisica nel combattimento oceanico: il moto ondoso condiziona la navigazione dei mezzi, la precisione di mira e la linea di tiro, aprendo la strada a imboscate e manovre di aggiramento che sfruttano il mare stesso come copertura. Il capitolo più atteso è però la seconda fase, in arrivo il 18 agosto, che porta in Battlefield 6 una collaborazione con il franchise cinematografico di Top Gun, realizzata insieme a Paramount Games Studio. L'aggiornamento introduce due velivoli iconici, l'F/A-18 Super Hornet e l'F-14 Tomcat, insieme a una nuova modalità intitolata Attacco portaerei, in cui forze navali, aeree e terrestri si scontrano nel tentativo di distruggere la portaerei avversaria. Su Battlefield REDSEC arriva invece Guanto d'arme, una missione di combattimento tra caccia ambientata su una versione rivista della mappa Barriera corallina Tsuru. A rendere la collaborazione più che un semplice tie-in estetico contribuisce il coinvolgimento diretto del cast del film: Miles Teller, Lewis Pullman e Charles Parnell prestano volto e voce ai rispettivi personaggi, il tenente Bradley "Rooster" Bradshaw, il tenente Robert "Bob" Floyd e il contrammiraglio Solomon "Warlock" Bates, disponibili in gioco anche come skin. La stessa fase include inoltre una rivisitazione della storica mappa Isola di Wake, uno dei terreni di scontro più riconoscibili della serie. La terza e ultima fase, denominata Marea furiosa, chiuderà la stagione il 15 settembre con un evento a tema collezionistico che assegna ricompense ai giocatori che completano contratti e sfide legate al comparto navale. Byron Beede, general manager di Battlefield, ha descritto l'aggiornamento come il punto di arrivo di un lavoro costruito sul feedback della community dal lancio del gioco, e come un'occasione per attrarre sia i veterani della serie sia nuovi giocatori. Alla Stagione 4 si accompagnano anche due funzionalità richieste a lungo dalla community: una modalità Spettatore e la possibilità di creare sale d'attesa personalizzate all'interno di Portal, il comparto dedicato alla creazione di contenuti da parte degli utenti.

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