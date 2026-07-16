Alfio Patti in concerto a Caltanissetta: “La religiosità nei canti e nei cunti siciliani”

CALTANISSETTA– La splendida cornice del Chiostro del Monastero di Santa Flavia a Caltanissetta, si prepara ad accogliere un evento culturale di grande spessore: lo spettacolo “La religiosità nei canti e nei cunti siciliani”, interpretato dal celebre cantastorie Alfio Patti.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio 2026, alle ore 20:00.

Alfio Patti, pluripremiato artista noto come “l’Aedo dell’Etna”, porterà sul palco la sua straordinaria capacità narrativa, accompagnato dalla sua chitarra, dalla sua voce e da ricercate coreografie, in un viaggio emozionante attraverso le tradizioni spirituali e popolari della Sicilia.

La serata non sarà solo un momento dedicato alla musica e al racconto, ma vedrà anche l’assegnazione del prestigioso riconoscimento “Vanto Flaviano 2026”, che sarà conferito dall’ANTEAS Provinciale.

L’evento, con la partecipazione del Parroco Don Calogero La Loggia, è organizzato da Ottavio Maria Bruno. Si ringraziano per il sostegno le realtà locali coinvolte nell’organizzazione e nel supporto dell’iniziativa.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo appuntamento che celebra l’identità e la cultura siciliana. Ingresso gratuito.