Willem Dafoe confermato direttore artistico della Biennale Teatro

(Adnkronos) – Willem Dafoe è stato confermato nell’incarico di direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia per il biennio 2027-2028 dal Consiglio di amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. La decisione è stata resa nota oggi, domenica 21 giugno, nel giorno in cui si chiude la Biennale Teatro 2026 diretta dall'attore statunitense, registrando 10.000 presenze e sale piene al 90%. “Fare teatro, in senso figurato, sta a voler dire esagerare, attirare l’attenzione su di sé – dichiara il Presidente Buttafuoco – Ecco, è tutto quello che non ha fatto Willem Dafoe in questi due anni di lavoro in Biennale. Dafoe ha portato in Laguna la ricerca, la tradizione, il rito e la cura. L’attenzione del suo programma si è concentrata sulla coralità, sul teatro che si fa con la carne umana, con lo spirito e con il sudore”. Dichiara da parte sua Willem Dafoe: “Sono grato per l’opportunità di continuare il mio lavoro come direttore della Biennale Teatro. Questi ultimi due anni di stretto coinvolgimento con la Biennale mi hanno permesso di esplorare il potere e la magia di quell’arte totale che è il teatro. Sono onorato di proseguire il mio lavoro con il Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, con l’intera e dedicata squadra della Biennale di Venezia e con Valentina Alferj e Andrea Porcheddu, partendo dalle basi gettate in questi primi due anni. Un’esplorazione appassionata in cui il fare teatro nasce da un impulso creativo e può non avere un obiettivo esplicito, ma è pienamente impegnato e non perde mai di vista la convinzione che sia l’esperienza collettiva a contare”. Ultimi appuntamenti della Biennale Teatro 2026 questa sera al Teatro alle Tese dell’Arsenale (ore 18.00) con l’artista samoano Lemi Ponifasio e la sua nuova creazione, densa e visionaria, Star Returning: Venice e alle Tese dei Soppalchi (ore 21.00) con la coppia Jacopo Giacomoni – Silvia Costa, rispettivamente autore e regista di Tacet, lavoro iniziato sotto l’egida di Biennale College. L’esplorazione delle culture dei cinque continenti con le straordinarie personalità coinvolte, al centro del programma della Biennale Teatro 2026, sarà raccontato dal documentario di Save the Date che Rai 5 trasmetterà il 10 luglio alle ore 18.00 e poi in replica su RaiPlay.

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