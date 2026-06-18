UE, stop alla fuga di startup tech in USA abbattendo la burocrazia

(Adnkronos) – Sul palcoscenico di VivaTech 2026 a Parigi, l'intervento di Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ridefinisce le priorità industriali del Vecchio Continente. Il messaggio lanciato ai leader dell'innovazione globale evita accuratamente derive protezionistiche, delineando una visione pragmatica in cui l'autonomia strategica non coincide con l'isolamento economico. La necessità primaria per l'Europa consiste nel consolidare la capacità interna di sviluppare, controllare e portare su scala globale le tecnologie critiche, dall'intelligenza artificiale ai semiconduttori, su cui poggiano la stabilità democratica e la competitività commerciale del mercato unico. L'analisi di Virkkunen si concentra su un paradosso strutturale che penalizza storicamente l'ecosistema europeo: l'esistenza di un divario non nella fase della pura innovazione scientifica e creativa, bensì in quella dello scale-up aziendale. L'Europa si dimostra un terreno fertile per la nascita di startup competitive, ma le barriere all'integrazione dei mercati e la frammentazione dei canali di finanziamento profondo impediscono a queste realtà di crescere all'interno dei confini comunitari. Molto spesso, la carenza di capitali di rischio di grande entità spinge le migliori eccellenze tecnologiche a cercare sbocchi o acquirenti oltreoceano. Il recente pacchetto sulla sovranità tecnologica mira proprio a colmare questa lacuna, mobilitando risorse finanziarie e semplificando le regole transfrontaliere per trattenere il valore industriale nel blocco. In un contesto geopolitico instabile, la tecnologia si è trasformata in un asse di confronto strategico dove le dipendenze asimmetriche da fornitori esterni rischiano di essere utilizzate come strumenti di pressione politica. La risposta di Bruxelles si articola nel potenziamento delle infrastrutture di cybersicurezza e nella revisione del Cybersecurity Act, concepite per irrobustire le difese delle catene di approvvigionamento digitali più esposte. Il principio cardine ribadito dall'esecutivo europeo prevede che la tutela della sicurezza economica non debba compromettere la natura aperta e interoperabile della rete globale, ma debba garantire che lo spazio digitale rimanga ancorato al rispetto dei diritti fondamentali e dei valori democratici europei. Consapevole delle critiche del comparto industriale relative all'eccesso normativo europeo, la Commissione punta ora su un deciso alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese. Attraverso iniziative di razionalizzazione come il Digital Omnibus, l'obiettivo è introdurre meccanismi di semplificazione concreta, a partire da canali unici per le notifiche degli incidenti informatici, riducendo la burocrazia per consentire alle aziende di concentrarsi sullo sviluppo del business. Questo sforzo di semplificazione non comporterà tuttavia alcuna tolleranza sul fronte della compliance alle regole di trasparenza e sicurezza del mercato, riaffermando la centralità delle tutele comunitarie nei confronti delle grandi piattaforme globali.

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