Torna la Trapani Arabian Horse Cup: il 27 e il 28 giugno l’eccellenza del cavallo arabo in Sicilia

Buseto Palizzolo – Si rinnova uno degli appuntamenti più attesi del panorama equestre europeo: la Trapani Arabian Horse Cup. Il 27 e 28 giugno il CentrobIppico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo ospita la manifestazione internazionale dedicata alla bellezza, all’eleganza e alle performance del cavallo arabo. L’evento, organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice presieduto da Antonio Culcasi, è riconosciuto dalla European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO) edall’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA). Per l’edizione 2026 si rinnova la collaborazione con Fitetrec-Ante, che in contemporaneapresenta la prima edizione della “Segesta Horse Cup”: in programma il Trekking Segesta, le prove di Gimkana Master e Gimkana Western, la Monta da Lavoro Tradizionale e il Country Derby. La Trapani Arabian Horse Cup richiama ogni anno allevatori, handler, professionisti e appassionati da numerosi paesi, confermandosi punto d’incontro internazionale per il settore. A valutare i soggetti in gara sarà una giuria di esperti di fama internazionale: Sulaiman AlHattali (Oman), Christine Valette (Francia), Martine Van Hee (Belgio), Janice Aileen McCreaWight (USA), Giorgio Rossi (Italia) e Nikolaus Jung (Germania). Il coordinamento del ring è affidato a Gabriele Gallo; la supervisione disciplinare a Magdalena Helak (Polonia) e Marco Capelli (Italia). Veterinario ufficiale della manifestazione il dott. Giuseppe Fantauzzo. «Siamo felici di tornare al Centro Ippico Pietra dei Fiori, una struttura moderna, funzionale eperfettamente attrezzata per ospitare una manifestazione di questa importanza – afferma Antonio Culcasi – La presenza di ampi campi gara, di un ristorante e di oltre 350 box, a pochipassi dal Parco Archeologico di Segesta, rappresenta un valore aggiunto sia per glioperatori del settore sia per il pubblico». «Siamo inoltre particolarmente soddisfatti – conclude Culcasi – della collaborazione con Fitetrec-Ante, che arricchisce il programma con numerose attività spettacolari e coinvolgenti,offrendo agli appassionati e alle famiglie un’esperienza unica».

IIl weekend si apre venerdì 26 giugno con l’arrivo dei cavalli e i controlli preliminari. Sabato 27 giugno, dalle 17.00, il via alle competizioni con le classi dedicate a puledri, puledre, fattrici e stalloni, suddivisi per anno di nascita. Domenica 28 giugno, dalle 9.30, spazio alleclassi riservate ai nati nel 2025 e ai Campionati Finali ECAHO, che assegnano i titoli nellecategorie Yearling, Junior e Senior.