TEDxCaltanissetta: ufficiale la seconda edizione. Il 28 novembre torna il palcoscenico delle idee

Ha preso ufficialmente il via il percorso che condurrà alla seconda edizione di TEDxCaltanissetta, in programma il 28 novembre. Dopo il lusinghiero riscontro ottenuto con l’edizione inaugurale dello scorso dicembre, il format internazionale dedicato alla diffusione delle ideas worth spreading torna a Caltanissetta con una rinnovata visione, un tema di profonda valenza culturale e un’organizzazione ulteriormente consolidata, determinata a dare continuità a un progetto che, sin dal suo esordio, ha saputo coniugare pensiero, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “Leggerezza | togliere per vedere”, un’esortazione a sottrarsi al rumore del superfluo per recuperare uno sguardo più nitido sulla realtà, privilegiando ciò che è autentico, essenziale e realmente significativo.

«Con “Leggerezza | togliere per vedere” desideriamo offrire una chiave di lettura diversa. La leggerezza è da noi intesa come la capacità di alleggerirsi da ciò che appesantisce il pensiero e lo sguardo. Togliere significa fare spazio, ritrovare chiarezza, restituire centralità a ciò che conta davvero. È un invito a esercitare uno sguardo più consapevole sul presente e sulle infinite possibilità che esso custodisce», afferma Mariangela Galante, Licensee di TEDxCaltanissetta.

La seconda edizione si inserisce nel solco virtuoso tracciato da un debutto che, nel dicembre 2025, ha riscosso un consenso ampio e trasversale, accogliendo sul celebre tappeto rosso protagonisti di percorsi umani e professionali di indubbio spessore. Un evento che ha saputo dimostrare come anche Caltanissetta possa divenire un crocevia di innovazione culturale e confronto.

Tra gli elementi di maggiore rilievo figura il rinnovato panel di otto speaker, selezionati per l’autorevolezza delle rispettive esperienze e per la capacità delle loro storie di generare riflessione e ispirazione.

«Quest’anno il nostro orizzonte si amplia. Sul palco saliranno otto speaker accomunati dall’autenticità dei loro percorsi e dal valore delle idee che condivideranno. Per la prima volta non saranno presenti esclusivamente personalità siciliane: abbiamo scelto di coinvolgere anche figure provenienti da altre realtà italiane, affinché il dialogo possa arricchirsi di sensibilità, esperienze e prospettive differenti. Saranno personalità di assoluto rilievo, portatrici di storie che meritano di essere ascoltate e custodite», prosegue Galante.

Parallelamente si rafforza anche la struttura organizzativa. Il gruppo che aveva dato vita alla prima edizione, composto da sette persone, è oggi cresciuto sino a contare dodici componenti, testimonianza di un entusiasmo che continua ad attrarre nuove energie e competenze.

«L’aspetto che più ci emoziona è vedere come questo progetto stia generando senso di appartenenza. Ci hanno contattati ragazzi che vivono in altre città (una anche all’estero) perché vogliono contribuire. Da sette siamo diventati dodici e sempre più volontari scelgono di avvicinarsi perché desiderano Fare, mettersi in gioco e sporcarsi le mani. È un segnale straordinario: significa che TEDxCaltanissetta non viene più percepito soltanto come un evento, ma come una comunità viva, animata da persone che credono nella cultura quale motore di crescita collettiva e desiderano essere parte attiva di questo percorso.»

Ad accompagnare il lancio della seconda edizione sarà inoltre una campagna Early Bird, attiva fra pochi giorni e valida fino al 30 agosto, pensata per favorire un’ampia partecipazione del tessuto sociale, culturale e formativo della provincia di Caltanissetta. L’iniziativa, che prevede l’acquisto del biglietto d’ingresso scontato, è rivolta ad associazioni, istituti scolastici, università, enti di formazione, consulte giovanili, circoli culturali, ordini professionali, fondazioni, gruppi informali e comunità organizzate, con l’obiettivo di incentivare una partecipazione corale e rendere l’esperienza TEDx sempre più condivisa e accessibile.

C’è, infine, un aspetto che conferisce a questa seconda edizione un valore ancora più significativo. Organizzare un TEDx non è semplice perché è un format con regole ferree e non significa semplicemente scegliere una data e ripartire: ogni evento è infatti subordinato all’approvazione del board internazionale di TED, che valuta con attenzione il percorso svolto, la qualità del progetto e la capacità dell’organizzazione di rispettare gli elevati standard del format. Non tutte le realtà che danno vita a una prima edizione ottengono il via libera per proseguire. Per TEDxCaltanissetta, dunque, questa riconferma diventa un grande atto di fiducia nei confronti del lavoro svolto, della passione di un team che continua a crescere e di una comunità che ha dimostrato di credere nel valore delle idee. È il segnale che quanto seminato un anno fa ha messo radici solide e può continuare a generare nuove occasioni di incontro, confronto e crescita per il territorio.