Sicilia, corruzione: la Cgil regionale e nove associazioni per i diritti delle donne chiedono le dimissioni di Gallo Afflitto

La Cgil regionale e nove associazioni per i diritti delle donne chiedono “le immediate dimissioni di Gallo Afflitto dalla carica di deputato regionale, a tutela del prestigio dell’Istituzione e del rispetto dovuto a tutte le donne”. E con una lettera-appello rivolta al presidente dell’Ars, ai capigruppo e a tutti i deputati regionali sollecitano “una netta presa di distanza dalla condotta del deputato in questione e l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dai regolamenti per valutarne e sanzionarne il comportamento”. L’iniziativa segue la diffusione di conversazioni attribuite al deputato regionale di FI, Riccardo Gallo Afflitto, indagato per corruzione dalla procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sul Cefpas, che “mostrano – affermano le scriventi – comportamenti e atteggiamenti altamente lesivi della dignita’ delle donne e risultano incompatibili con i principi di rispetto, uguaglianza e decoro che devono guidare chi ricopre incarichi pubblici”. L’Assemblea regionale “non puo’ permettere che al proprio interno trovino spazio atteggiamenti discriminatori od offensivi nei confronti delle persone. Il permanere del deputato nel suo ruolo rischia di danneggiare seriamente l’immagine e la credibilita’ del Parlamento regionale”. (AGI)